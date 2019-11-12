القائم بالأعمال الأميركي في زيارة لجامعة الجزيرة

عبر القائم بالأعمال الأميركي بالسودان براين شوكن، عن سعادته بزيارة جامعة الجزيرة أكبر صرح تعليمي خارج الخرطوم، في سياق التعرف على مناطق السودان. ووصل شوكن للجامعة، صباح الثلاثاء، على رأس وفد ضم المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث.

وقال شوكن إنه سعيد بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام طويلاً، معلناً إهداء الجامعة جهاز حاسب متطور به إمكانية وصول غير محدود للمراجع والكتب.

وعقد الوفد الأميركي لقاءً مشتركاً مع إدارة الجامعة تم خلاله استعراض مسيرة الجامعة وفرص الاستثمار الأكاديمي والتبادل الخارجي في إطار تعزيز مجالات التعاون بين مؤسسات نظيرة على مستوى العالم.

وزار الوفد المكتبة المركزية ووقف على تركيب جهاز الحاسب الآلي وتشغيله، وتعرف على جهود المكتبة في جانب المستودع الرقمي الذي تم إنشاؤه لتخزين وحفظ وإتاحة الإنتاج العلمي للجامعة من إنتاج أعضاء هيئة التدريس وطاقم الأبحاث والطلاب.



واستمع الوفد الأميركي لتنوير من عميد المكتبات بالجامعة حول الأهداف الرئيسة للمستودع الرقمي تتمثل في تخزين والحفاظ على مخرجات الجامعة العلمية وجعلها مرئية رقمياً ومتاحة لأعضاء مجتمعها والعالم الخارجي، وبالتالي تدعم الأبحاث والتعلم والتواصل الأكاديمي.

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واطمأن الوفد بحسب الشروق – على توفر المشاركة العالمية والوصول المفتوح إلى المحتويات الرقمية للجامعة للمواد الموجودة في أشكال مختلفة بما في ذلك النصوص والصور والصور المتحركة ومجموعات البيانات.

من جانبه، رحب مدير الجامعة أ.د.محمد طه يوسف، بزيارة القائم بالأعمال الأميركي للجامعة، واعتبرها بمثابة دفعة قوية للعلاقات السودانية والأميركية على مستوى مؤسسات البحث العلمي.

وعبر عن تطلعاته في أن تمثل الزيارة بداية جادة لتأسيس شراكة في إطار العمل البحثي تفضي لتشجيع التنمية والإسهام فيها بقدر وافر من الجهود العلمية.

وكشف عن تسليمهم مذكرة للوفد الأميركي تتضمن متطلبات النهوض والتطور خلال المرحلة المقبلة، بجانب طلبهم الالتقاء بالمانحين لإيجاد فرص دعم أكبر للعمل البحثي بالجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)