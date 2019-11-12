تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة للمطربة المتألقة مكارم بشير ظهرت من خلالها بإطلالة جديدة سحرت متداولوا الصورة على السوشيال ميديا. وبحسب موقع النيلين فقد ظهرت نجمة البرنامج الشهير أغاني وأغاني خلال إطلالتها التي جذبت الكثيرين بالجاكيت والبنطلون والاسبورت. محبي المطربة تنافسوا على نشر التعليقات التي لم تخلو من الإشادة والغزل حيث وصف الكثير منهم مكارم بشير بالمطربة الجميلة والأنيقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة مكارم بشير تسحر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة بــ (البنطلون) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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