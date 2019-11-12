النيابة تستعجل المركزي لمدها بأرصدة (40) متهماً من مسؤولي النظام السابق

تتجه نيابة مخالفات الأراضي بالخرطوم، لمخاطبة بنك السودان المركزي، عبر خطاب رسمي، تستعجل فيه مدها بالأرصدة وحركة السحب والإيداع لحسابات وشركات وأسماء الأعمال لـ(40) متهماً من مسؤولي النظام السابق، تجري التحريات معهم بشأن مخالفات وتجاوزات بنيابة مخالفات الأراضي.

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وأبلغت مصادر أمس، بأن البنك المركزي جمد (120) شركة واسم عمل مملوكة للمتهمين من مسؤولي النظام السابق، وأن النيابة طلبت إحضائية بالأرصدة وحركة الإيداع والسحب لمعرفة من الذي أودع وسحب، وتوقعت المصادر إضافة مسؤولين آخرين في البلاغات الحالية ستكشف عنها التحريات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)