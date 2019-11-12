الدولار يقترب من حاجز (85) جنيهاً بالسوق الموازي

شهد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني قفزة جديدة بالسوق الموازي تزامناً مع نهاية العطلة الأسبوعية التي استمرت ثلاثة أيام، وعزا أحد المتعاملين بالعملة الأجنبية بالسوق راشد محمد لمصادر، الزيادة إلى قلة العرض وزيادة الطلب عليه، وأضاف أن تجار العملة الكبار – على حد وصفه – بدأوا في التعامل بالعملية أمس عقب العطلة، لذلك فإن الدولار لم تشهد تراجعاً في الأيام الماضية.

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وقال ان سعر الصرف للدولار الأمريكي بلغت 82 جنيه بيعاً، وشراء 81 جنيهاً، فيما بلغ سعر الريال السعودي 21.30 جنيه شراءً، و21 ونصف جنيه بيعاً، ويباع اليورو بواقع 88 جنيهاً، وشراء 86 جنيهاً، وسعر الدرهم الإماراتي 22.10 جنيه، وسعر الريال القطري 22.13 جنيهاً، وسعر الجنيه الاسترليني 103 جنيهاً شراءً، و92 جنيهاً بيعاً، وسعر الجنيه المصري 5 جنيهات شراءً، والدينار الكويتي 246.32 جنيه، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)