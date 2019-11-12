ندى القلعة تغني لـ (بهجة الحلة)

في اول تعاون فني يجمعها بالملحن القدير احمد المك شرعت المطربة ندى القلعة في عمل بروفات مكثفة لآخر اعمالها الخاصة من الحان المك، العمل الاول من الاغاني الخفيفة كلمات الشاعر الكبير عز الدين هلالي، يقول مطلعها: تعال يا بهجة الحلة.. وتعال يا بلسم العلة تعال ادي البلد طلة.. وزورنا عليك امان الله Advertisements الاغنية الثانية من كلمات الشاعر الدكتور احمد فرح شادول ويقول مطلعها: كلمة مني وكلمة منك.. والعلاقة اتوترت لا قدر ندس زعلنا لا عيونا اتسترت وانت ريدتك زي عوايدك موعدين لو كترت الملحن احمد المك اكد بحسب المجهر بان تعاونه مع المطربة ندى القلعة رغم انه جاء متأخراً ولكنه سوف يثمر عن اعمال كبيرة بلونية جديدة ذات طابع خاص نقدمها للجمهور على التوالي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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