قرار بحل المكتب التنفيذي لـ”دار ششر”

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أصدر مفوض العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم معاذ الفاتح الحاج قراراً بحل الكتب التنفيذي لدار ششر لتأهيل الأطفال المعاقين، وتشكيل لجنة تسيير برئاسة خالد عبد الرحيم وعضوية آخرين. Advertisements وجاء القرار بناء على أحكام المادة (10) الفقرتين (ي) و(ك) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم. وحددت مهام اللجنة بحصر واستلام أصول ممتلكات الدار وتعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني بالولاية، بجانب إعفاء المدير الحالي لحين تعيين مدير جديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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