مواطن يستنجد بمدير عام الشرطة لاعادة مسروقات بقيمة “2” مليار

استغاث رجل خمسيني بمدير عام الشرطة لاعادة حقه الذي سرق من قبل معتادي سرقات ليلية قبل عامين، وظهر قبل شهرين بالقبض على صبي يبلغ من العمر “16” عاماً اعترف على نفسه بتنفيذ عدد من السرقات بمنقطة الدبيبة، بالاتفاق مع عشرة اشخاص ارشد عليهم، مقراً للشرطة بدائرة اختصاص “ام ضواً بان” بانه يعمل ضمنشبكة يتزعمها كبار يأخذون المصوغات الذهبية ذات القيمة العالية.

Advertisements

وقال صاحب الاموال المسروقة “ع.ب” بحسب المجهر ان المتهم الاول قد اقر بالسطو على منزله واخذ عدد “12” غويشة ذهب، وخمسة خواتم، “2” سلسل، “7” آلاف دولار، بالاضافة الى مبالغ بالعملة المحلية، ذلك بتاريخ اكتوبر 2018 ليظهر السارق في 2019، وقد احدث ذلك بريق امل بالتحقيق والبحث للوصول لمقتنياته المسروقة، الا ان النيابة افرجت عن المتهم بالضمانة العادية، وانقطع بريق الامل مجدداً، لذلك اناشد الشرطة مواصلة البحث والتحقيق للوصول لبقية الشبكة وتقديمها للعدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)