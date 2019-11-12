سجن (3) مدانين بسرقة (قرنوف) بينهم نظامي بالدعم السريع

أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي اليسع هاشم، حكماً بتوقيع عقوبة السجن على المدانين بسرقة قرنوف من عربة كانت تحرس مقر المؤتمر الوطني بمنطقة جبرة وجاءت عقوبة الاول وهو جندي يتبع للدعم السريع بالسجن سنتين لمخالفته نص المادة “174” المتعلقة بالسرقة، و”7″ سنوات لمخالفته المادة “18” المتعلقة بالتصرف بالاسلحة والذخيرة وبيعه، وشطب في مواجهته الاتهام تحت المواد “19/26”.

Advertisements

وقضت على المتهم الثاني بالسجن “7” سنوات لمخالفته المادة “18” من قانون التصرف بالاسلحة، وأمرت بسجن الثالث سنتين بعد ادانته تحت طائلة التستر.

وتشير التفاصيل بحسب المجهر الى ان المتهمان سرقوا “قرنوف” من نقطة ارتكاز قوات الدعم السريع التي كانت تحرس مقر المؤتمر الوطني عقب احداث اسقاط النظام البائد، وقاموا ببيع المعروضات بمبلغ “60” الف جنيه وقد قامت قوات الدعم السريعبتدوين بلاغ بالجريمة، وخلال فترة وجيزة تمكنت من القاء القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، وبعد النظر في ملف القضية تم الفصل فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)