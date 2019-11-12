انسلاخات كبيرة في “حركة الإصلاح الآن” بولاية الجزيرة

أعلن نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن” بولاية الجزيرة ورؤساء الحركة بمحليات مدني الكبرى والمناقل والحصاحيصا ومنطقة الحاج عبد الله، انسلاخهم بكامل عضوبتهم، وعزوا ذلك لعدم اهتمام قيادة الحركة في المركز بقضايا الجزيرة، بجانب إهمال رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين الرد على المذكرات التنظيمية. وأوضح نائب رئيس الحركة المستقيل بكري محمد بحسب صحيفة الصيحة، أنهم بصدد تكوين كتلة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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