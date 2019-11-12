التاريخ: 12-نوفمبر-2019
20 مشاهدة
كشف رئيس منظومة “زيرو فساد” نادر العبيد عن قبول المحكمة الإدارية طعن المنظمة بشأن حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته.
وكانت المحكمة الإدارية قد ألغت في جلسة أمس، قرار مجلس الأحزاب فيما يخص عدم حل الوطني، وأوضح العبيد أن الدعوى القضائية المودعة من مطلع العام، استندت على تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه بقوله: “نحن نملك كتائب ظل هم يعلمونها جيداً”.
ونوه العبيد بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن هذه التصريحات تخالف نص المادة (14) من قانون الأحزاب التي تحظر أي حزب من استخدام كتائب أو مليشيات لبرنامجه السياسي، وقال العبيد إن حل المؤتمر الوطني بات وشيكاً جداً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الطعون الإدارية” تقبل طعناً بحل المؤتمر الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.