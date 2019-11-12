“الطعون الإدارية” تقبل طعناً بحل المؤتمر الوطني

كشف رئيس منظومة “زيرو فساد” نادر العبيد عن قبول المحكمة الإدارية طعن المنظمة بشأن حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته.

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وكانت المحكمة الإدارية قد ألغت في جلسة أمس، قرار مجلس الأحزاب فيما يخص عدم حل الوطني، وأوضح العبيد أن الدعوى القضائية المودعة من مطلع العام، استندت على تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه بقوله: “نحن نملك كتائب ظل هم يعلمونها جيداً”.

ونوه العبيد بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن هذه التصريحات تخالف نص المادة (14) من قانون الأحزاب التي تحظر أي حزب من استخدام كتائب أو مليشيات لبرنامجه السياسي، وقال العبيد إن حل المؤتمر الوطني بات وشيكاً جداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)