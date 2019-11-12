اصابة 23 مواطناً ونفوق عدد من الحيوانات بلسعات نحل

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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تعرض ثلاثة وعشرون مواطناً لاصابات متفاوتة جراء لسعات من خلية نحل جبلي بالريف الشمالي لمدينى ام درمان فيما ادت اللسعات الى نفوق ثلاثة من الماعز وعدد كبير من الفراخ والحمام كما اصيب ايضا طفل في رأسه اصابات بالغة.
وتعود التفاصيل وبحسب الدار الى ان نحل جبلي بعدد ثلاثة عشر خلية قد ترك مكانه في صباح يوم السبت وهجم على المواطنين الذين اتصلوا بشرطة النجدة وبدورها اتصلت بشرطة الحياة البرية التي سارعت الى موقع الحادث وسيطرت على تسع من خلايا النحل وتم اسعاف المصابين الى مستشفى الجزيرة اسلانج للعلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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