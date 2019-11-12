مواطنو الجزيرة يعلنون مقاطعة الخبز نهائياً..!!

قفزت أسعار الخبز ببعض مناطق ولاية الجزيرة لأسعار خرافية، إذ بلغ سعر الرغيفة الواحدة (5) جنيهات ما أدى إلى وقفات احتجاجية والمطالبة بمحاسبة المتسببين في الأزمة، بينما صرح عدد من أهالي قرى مدينة الحصاحيصا بمقاطعة الخبز بصورة نهائية حتى وإن تم توزيعه مجاناً، مؤكدين حصهم على مقاطعة كل السلع التي يعمل التجار على زيادتها ومحاربتهم بالمقاطعة النهائية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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