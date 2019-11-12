أهالي أم درمان يعبرون الجسر مشياً على الأقدام!!

لقيت سيدة حتفها أثناء عبورها الشارع بالقرب من منتزه الروابي بجسر الفتيحاب، إذ اصطدمت بسيارة نقل كبيرة رغم محاولات السائق تفاديها، لكن كانت الأقدار أسرع، الشئ الذي أدى إلى عرقلة السير بعد توقف السيارة بالطريق المؤدي إلى الخرطوم، وقبل رفع السيارة وإزاحتها من مكان الحادث اصطدم دفار بسيارة نقل جماعي تتبع لإحدى القوات النظامية ما زاد الأمر سوءاً وتوقفت الحركة تماماً، ما دفع أهالي أم درمان لعبور جسر الفتيحاب مشياً على الأقدام للوصول إلى مناطق عملهم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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