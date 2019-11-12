مصرع مساعد شرطة في حادث مؤسف اثناء سحب عربة معطلة بكوبري ام درمان

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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لقى المساعد شرطة محمد عظيم صديق حتفه بعد تعرضه لحادث مروري مؤسف بكوبري ام درمان في الساعات الاولى من الصباح.
وتعود التفاصيل الكاملة كما اوردتها الدار عندما تعطلت عربة باعلى الكوبري وتم جلب السحاب لسحب العربة واثناء ذلك جاءت عربة مسرعة من الاتجاه المعاكس اصطدمت بالسحاب الذي تحرك من مكانه وقام بدهس المرحوم الذي توفى في الحال متأثرا بالاصابة جراء الحادث وعقب ذلك اتخذت شرطة المرور كافة الاجراءات القانونية اللازمة وبعد العمل الفني شيع جثمان المرحوم في موكب مهيب حضره عدد كبير من قيادات الشرطة وشرطة المرور بمنطقة جبل الاولياء وبعدها دون بلاغ بالحادث وما زال التحقيق جار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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