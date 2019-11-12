وفاة اب واصابة اسرته في طريقهما لمناسبة زواج

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة ادى حادث مروري الى وفاة اب واصابة زوجته وابنائه اثناء ذهابهم من الخرطوم الى مدينة تندلتي. Advertisements وتعود تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة بحسب الدار والتي تسببت في حزن كبير من الاهل بينما كان الزوج وابناؤه يقومون بالتجهيز من فترة لحضور هذه المناسبة الا ان الاقدار شاءت والفرحة لم تكتمل فاذا بالزوج يتفاجأ بالعربة الدفار التي دهسته وتوفى الزوج من جراء الحادث بينما نقلت الزوجة وابناؤها الى مستشفى الدويم وتحويلهم مرة اخرى لمستشفى ابراهيم مالك لتلقي الاسعافات الاولية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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