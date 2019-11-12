وفاة اب واصابة اسرته في طريقهما لمناسبة زواج

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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ادى حادث مروري الى وفاة اب واصابة زوجته وابنائه اثناء ذهابهم من الخرطوم الى مدينة تندلتي.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة بحسب الدار والتي تسببت في حزن كبير من الاهل بينما كان الزوج وابناؤه يقومون بالتجهيز من فترة لحضور هذه المناسبة الا ان الاقدار شاءت والفرحة لم تكتمل فاذا بالزوج يتفاجأ بالعربة الدفار التي دهسته وتوفى الزوج من جراء الحادث بينما نقلت الزوجة وابناؤها الى مستشفى الدويم وتحويلهم مرة اخرى لمستشفى ابراهيم مالك لتلقي الاسعافات الاولية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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