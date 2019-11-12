فنان شاب معروف يتجه إلى تجارة العملة بقلب العاصمة

تفاجأ محبو الفنان الشاب الجماهيري بتواجده في مبنى وسط البلد يجتمع به تجار العملة الصعبة وهو يتوسطهم يشتري ويبيع، واعتبر الأغلبية منهم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مزحة أو تصوير عمل غنائي، إلا أن المطرب أخبرهم بحقيقة الأمر وهو اتجاهه للعمل بسوق العملة بسبب قلة الطلب عليهم في الحفلات وارتفاع العداد من قبل المواطنين، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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