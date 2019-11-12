اجتماع لـ”قوى الحرية” اليوم يناقش تعيين الولاة وتشكيل التشريعي

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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علمت مصادر، أن اجتماعاً لـ”قوى الحرية والتغيير” سيلتئم اليوم، وسيناقش قضايا تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي إلى جانب قضية السلام ومشاركة قوى الحرية والتغيير في المفاوضات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد عقدت اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية تناولت قضايا تتعلق بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وترتيب وضع السكرتارية وسيطرتها على حركة المجلس المركزي واللجان الأخرى بالمجلس إلى جانب مناقشة قرار الجبهة الثورية الرافض لتكوين المجلس التشريعي.
في السياق قال مصدر إن اجتماعاً سينعقد غداً بين قوى الحرية والتغيير ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بطلب من الأخير، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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