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استشهاد العقيد فائز حبيب الله بعد نهاية مناوبته بشرطة الولاية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 12-نوفمبر-2019

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استشهاد العقيد فائز حبيب الله بعد نهاية مناوبته بشرطة الولاية

 

شهدت مشرحة بشائر تجمعاً كبيراً في الساعات الاولى من صبيحة الامس لعدد كبير من قيادات الشرطة وذلك على إثر حادث الحركة الذي تعرض له العقيد فائز حبيب الله اسماعيل بعد خروجه من شرطة ولاية الخرطوم بعد ان ادى واجبه في المناوبة.

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وبحسب الدار، بعد خروجه وقع الحادث المروع بين عربته الاكسنت وعربة قلاب قامت على اثره شرطة المرور باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثمان لاسرته من مشرحة بشائرليشهد تشييعه جموع غفيرة من زملائه وقيادات الشرطة مرددين مآثر الفقيد الراحل الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في خدمة الشرطة له الرحمة ولأسرته خالص العزاء انا لله وانا اليه راجعون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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