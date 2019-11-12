تراجع أسعار البصل لـ(3) آلاف جنيه للجوال

أكد بعض تجار البصل لمصادر أمس، عن حدوث تراجع طفيف في الأسعار لدخول إنتاج الشمالية للأسواق.

Advertisements

وقال تاجر بصل بأمدرمان محمد أحمد للمصادر، إن دخول إنتاج الشمالية للأسواق انعكس على تراجع سعر جوال البصل لـ(3) آلاف بدلاًعن (5) آلاف جنيه للجوال ليتراجع إثره سعر الربع لـ(220) بدلاً عن (350) جنيهاً. وتوقع المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة بعد طرح الإنتاج الجديد للأسواق، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)