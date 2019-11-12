التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة Advertisements أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد ابراهيم علي، وفقاً للدار قراراً بالغاء تبعية الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية بالولاية للاتحاد المهني للمعلمين وايلولتها الى ادارة التعليم الثانوي بالمحلية المعنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتبعية الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية بالخرطوم لادارة التعليم الثانوي بالمحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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