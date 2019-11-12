الادخار يمول أكثر من (400) من صغار المزارعين بالنيل الأزرق

ينفذ مصرف الادخار ووزارة الزراعة بالنيل الأزرق مشروعاً لتمويل أكثر من ٤٠٠ مزارع من صغار المزارعين في المرحلة الأولى.

وأكد مديرالمصرف الزين الحادو استعداد المصرف لتمويل المزارعين في النيل الأزرق عبر برنامج التمويل الأصغر والتمويل التجاري للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى أن للمصرف تجارب عدة في تمويل مشروعات تنموية بالولاية منها مشروع إدخال الكهرباء لمحلية أم درفا تستفيد منه ١٦٠٠ أسرة بمبلغ ١٢٢ مليون جنيه عبر برنامج التمويل الأصغر بجانب تقديم التمويل للعديد من الجمعيات الزراعية كان آخرها تمويل ست جمعيات زراعية لصغار المزارعين ومشروعات القرض الحسن للمرأة الريفية تم خلالها تمويل ٢٠٠ مستفيد كما تم تمويلها في كافة العمليات الزراعية فضلاً عن تمويلهم تراكتورات لكل عشرة أشخاص في الجمعية الواحدة، مؤكداً استعداد المصرف للدخول في شراكات اقتصادية مع الولايات خاصة النيل الأزرق والتي قال إن المصرف قد أنشأ فيها فرعاً جديداً سيتم افتتاحه قريباً في مدينة الروصيرص.

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وقال وزير الزراعة المكلف بالولاية يوسف عبدالله بحسب صحيفة السوداني، إن تنفيذ هذا المشروع يشكل البداية فقط في إطار زيادة الصادرات ورفد السوق المحلي من أجل دعم الاقتصاد الكلي وتخفيض الأسعار بالأسواق المحلية موضحاً ضخامة الإنتاج الزراعي بالنيل الأزرق.

وذكر سليمان أن الولاية تصدر حالياً كميات مقدرة من الخضر والفاكهة إلى الجارة إثيوبيا.

وأضاف أن المشروع يتضمن توفير نظم حديثة في الري والتوسع في التركيبة المحصولية خاصة في مجال البستنة والمحصولات النقدية الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)