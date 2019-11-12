المؤبد لمدان باغتصاب طفلة داخل منزله بعطبرة

أوقعت محكمة عطبرة عقوبة السجن عشرين عاماً لمتهم اعتدى على طفلة في الخامسة عشر من عمرها داخل منزله وتشير الوقائع الى ان المجني عليها ابنة اخت زوجة الجاني وقد قام بتربيتها معهم في المنزل منذ ان كان عمرها عامين وعندما كبرت كان المتهم يستغل غياب زوجته ويعتدي عليها. وعليه وبعد اكتشاف الجريمة تم اخطار شرطة الاسرة والطفل التي دونت بلاغا تحت المادة “45ب” وعرضت الطفلة على الطبيب الشرعي ومن ثم تم القبض على المتهم والتحقيق معه.

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وبحسب الدار، بعد اكتمال التحريات احيل ملف البلاغ للمحكمة التي عقدت جلساتها في البلاغ واصدرت قرارها المذكور اعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)