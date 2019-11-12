أقمار الضواحي تختتم مرحلة (حنبنيهو) الأولى

تختتم مجموعة أقمار الضواحي احدى ابرز مجموعات محبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز اليوم، وبميدان المحس بحي مزدلفة بالحاج يوسف المايقوما، مشروع “حنبنيهو” الاول والانتقال لمشروعات السلام والتنمية مواكبة لمتطلبات المرحلة، وذلك عبر حملة التبرع بالدم رقم “28” بتشريف وزير الثقافة والاعلام، الاستاذ فيصل محمد صالح، واسر شهداء الثورة بالحاج يوسف. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة سيخاطب الفعالية الاستاذان جعفر حسن ومبارك اردول وعدد من قيادات الحرية والتغيير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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