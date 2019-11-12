والي الخرطوم يُوجّه بتوفير (6) آلاف قطعة للسكن الشعبي

وجه إلى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، وزارة التخطيط العمراني بتوفير عدد (٦) آلاف قطعة سكنية خلال “3” أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيد السكن الشعبي للمُستحقين القدامى والمستحقين الذين صادق لهم الوالي مؤخراً باسكان شعبي. وعقد عابدون بحسب صحيفة السوداني أمس، اجتماعاً بقيادات وزارة التخطيط العمراني.

من جهته أكد مدير عام التخطيط أنه تم تكوين لجنة عليا لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الإسكان باعتبار أنها البديل للخطة الإسكانية.

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وأمن الاجتماع على عقد اجتماع موسع للنظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)