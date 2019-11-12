التاريخ: 12-نوفمبر-2019
16 مشاهدة
وجه إلى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، وزارة التخطيط العمراني بتوفير عدد (٦) آلاف قطعة سكنية خلال “3” أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيد السكن الشعبي للمُستحقين القدامى والمستحقين الذين صادق لهم الوالي مؤخراً باسكان شعبي. وعقد عابدون بحسب صحيفة السوداني أمس، اجتماعاً بقيادات وزارة التخطيط العمراني.
من جهته أكد مدير عام التخطيط أنه تم تكوين لجنة عليا لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الإسكان باعتبار أنها البديل للخطة الإسكانية.
وأمن الاجتماع على عقد اجتماع موسع للنظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يُوجّه بتوفير (6) آلاف قطعة للسكن الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.