عشرات الملايين من الدولارات خسائر حريق مشروع بسنار

أضرم مواطنون بقرية “قنوفة” بولاية سنار النار في آليات ومعدات ومقر مشروع يتبع لشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة على خلفية قدوم وفد من سلطات الولاية برفقة قوة نظامية لفتح مقر المشروع المغلق بسبب احتجاجات المواطنين على زراعة القطن المحور، وقدرت خسائر الحريق بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة معاوية البرير لـ(السوداني) أمس إن الجناة الذين قاموا بالحريق معروفون وهم ما بين (9) إلى(11) شخصاً، مشيراً إلى حرق الآليات والمعدات والورش ومكاتب الإدارة.

Advertisements

من جانبه قال المدير الزراعي عبد الرحمن محمد أحمد بحسب صحيفة السوداني، إنه في التاسع من سبتمبر الماضي تم الاعتداء على المشروع من قبل مواطنين وتم إغلاق المشروع وحضرت لجان من الولاية وقامت بأخذ عينات من القطن المحور وأكدت النتائج عدم إضراره بالمواطنين، مشيراً إلى حضور وفد من سلطات الولاية وبرفقته قوة نظامية لفتح المشروع مما حدا بمواطنين لإشعال الحريق في المشروع، وكشف عن تدوين بلاغ بالحادثة بقسم أبو حجار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)