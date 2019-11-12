(البندول) يغني في المسرح القومي

يستعد الفنان الشاب احمد فتح الله لحفل جماهيري خلال الايام القادمة، بالمسرح القومي بام درمان، وقد اعد فتح الله مجموعة من الاغنيات التي سيقدمها لاول مرة عبر الحفل. Advertisements وقد دخل البندول بحسب آخر لحظة في بروفات مكثفة طوال الفترة الماضية، استعداداً للحفل الذي يعد الاول له في العام الحالي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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