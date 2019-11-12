معلومات جديدة بشأن فقدان (4) طلاب بجامعة الجزيرة

كشفت إدارة جامعة الجزيرة معلومات جديدة في قضية فقدان ٤ طلاب بالجامعة في العام ٢٠١٢م.

وقال مدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف الأمين في منبر إعلامي بودمدني أمس إنه تم استئناف الدراسة بالجامعة بجميع الكليات لكنه تخوف من محاولات تؤدي لنسف استقرار الجامعة من قبل إدارة صندوق دعم الطلاب بالولاية بعدم التعاون مع إدارة الجامعة ووجود مشكلات في السكن مفتعلة من إدارة الصندوق تهدف لإثارة العنف ونسف استقرار الدراسة.

ووصف طه ذلك بالعمل الجبان مؤكداً رفع شكوى في مواجهة مدير إدارة الصندوق لكل من رئيس الوزراء ووزيرة التعليم العالي ومدير الصندوق القومي لدعم الطلاب.

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من جانبه كشف عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. قيس أحمد معلومات جديدة في قضية فقدان أرواح أربعة طلاب بالجامعة في العام ٢٠١٢م تتمثل في وجود شهود لديهم الشجاعة بعد الثورة للإدلاء بمعلومات، وأشار إلى أن الجامعة ورثت مديونية بلغت نحو ٨٤ مليون جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)