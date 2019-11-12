 ابراهيم.. ليلة حقيبة وطرب اصيل

تستضيف ليالي الحقيبة والطرب الاصيل بالقرية التراثية في الحديقة الدولية اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير ابراهيم حسين والفنان الشعبي حسن شرف الدين اللذين يعودان للمشاركة في الليالي بعد غياب. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، سيقدم الثنائي في الليلة باقة في أشهر اغنيات الحقيبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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