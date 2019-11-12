غفران توثق لحفل ابو عركي

نالت المذيعة غفران معتصم اشادة جمهور غفير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد بثها على صفحتها مقاطع فيديو من تصويرها لكواليس من حفل الفنان الكبير ابو عركي البخيت الذي احياه يوم السبت الماضي بالمسرح القومي بام درمان. Advertisements غفران يتابعها عبر صفحتها بحسب آخر لحظة اكثر من “70” ألف شخص، بينما يحظى برنامجها “لايت فيوز” الذي تبثه عبر الصفحة بآلاف المشاهدات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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