نالت المذيعة غفران معتصم اشادة جمهور غفير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد بثها على صفحتها مقاطع فيديو من تصويرها لكواليس من حفل الفنان الكبير ابو عركي البخيت الذي احياه يوم السبت الماضي بالمسرح القومي بام درمان.
غفران يتابعها عبر صفحتها بحسب آخر لحظة اكثر من “70” ألف شخص، بينما يحظى برنامجها “لايت فيوز” الذي تبثه عبر الصفحة بآلاف المشاهدات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غفران توثق لحفل ابو عركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.