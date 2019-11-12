احتفلت الشاعرة آية وهبي بديوانها الجديد “تسبيحة الألم”، احدى اصدارات دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدول للكتاب. وقد خطفت آية اضواء المعرض وهي تستقبل جموع المقبلين على الديوان بركن التوقيع. Advertisements وبحسب آخر لحظة، ان منتدى آية الثقافي بالشارقة نظم من قبل العديد من الليالي الثقافية السودانية، كان آخرها مهرجان الاغنية الوطنية السوداني الاول بمشاركة نجم مجموعة عقد الجلاد الفنان الخير آدم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آية وهبي تخطف الاضواء في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.