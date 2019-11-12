الحكومة: تلاعب في ملفات خاصة بشركة المواصلات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، عن بداية انطلاق قطار الخرطوم الجيلي في (21) نوفمبر الجاري لحل أزمة المواصلات.

وكشف فيصل عن وجود تلاعب في ملفات خاصة بشركة المواصلات، مشيراً إلى أن تلك الملفات بطرف المراجع العام، وقال خلال جولة تفقدية لشركة المواصلات العامة ومشروع قطار ولاية الخرطوم أمس إن هنالك أكثر من ٧٠٠ بص منها ٣٠٠ متوقفة وبعضها قديمة، مبيناً أن طاقة البصات العاملة قليلة مقارنة بحاجة الولاية، وأضاف: البصات في أفضل حالاتها تسهم بـ١٠% فقط و٩٠% من الحافلات والهايسات، وتابع ”هؤلاء يعملون بمزاجهم وفقاً للخطوط المربحة” حسب قوله.

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ووصف فيصل حالة البصات المستوردة من دولتي السعودية وقطر بـ “المزرية” بحسب صحيفة السوداني، وقال تم تخزينها لمدة عامين وتحتاج إلى صيانة، مشيراً إلى وصول ٣٩٠ بصاً من دولتي السعودية وقطر يتم شحنها خلال الأسبوع المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)