الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم السودان

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 77 مشاهدة أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده التام للتعاون مع السودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال الوزير المفوض في سفارة السودان ببلجيكا حامد الجزولي إن منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أبلغوا رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتعاونهم الكامل مع السودان خلال الفترة الانتقالية. Advertisements وأشار الجزولي بعد اجتماع ضم حمدوك بمنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين أعلنوا استعدادهم لدعم السودان على المستوى الثنائي والجماعي بعد أن قدم لهم تنويراً حول احتياجات وأولويات السودان خلال الفترة الانتقالية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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