الثراء الحرام تستفسر المعادن عن عقودات تعدين يملكها رموز النظام السابق

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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علم مصدر، أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، استفسرت وزارة الطاقة والتعدين في خطاب موجه لوكيل الوزارة عن صحة امتلاك عدد من رموز النظام السابق لتصديقات أو عقودات تعدين.
وقالت النيابة في خطابها إن رموز في النظام السابق فتحت إجراءات في مواجهتهم تحت نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 تعديل 1996.
واشارت النيابة بحسب صحيفة السوداني، أنه لأغراض التحقيق طلبت من وزارة الطاقة والتعدين مدها بأي معلومات عن تصديقات أو عقودات تعدين بأسماء المذكورين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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