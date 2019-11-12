صندوق الاسكان: أسعار السكن الشعبي غير حقيقية

التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة قال الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير عبد الرحمن الطيب ايوبيه ان اسعار السكن الشعبي الحالية غير حقيقية، موضحاً منح الاراضي مجاناً من قبل الدولة للصندوق، كاشفاً عن وجود فجوة في الاراضي بولاية الخرطوم، سيما المواقع الاستراتيجية. Advertisements وقطع الطيب بحسب آخر لحظة، ان ارتفاع الدولار ضاعف اسعار المنازل لـ “80” مرة. وتوقع انخفاضاً كبيراً في اسعار العقارات حال تم رفع السودان من قائمة الارهاب. من جهة اخرى وجه والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون، خلال اجتماع بقيادات وزارة التخطيط العمراني بتوفير “6” آلاف قطعة سكنية خلال “3” أسابيع لصندوق الاسكان والتعمير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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