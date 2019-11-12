التاريخ: 12-نوفمبر-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة Advertisements أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان حل مجلس “الأحزاب الإفريقية” ومصادرة ممتلكاته، وقال طبقاً لمصادر، إن قرار صدر بتوجيه الجهات ذات الاختصاص باستلام مقر المجلس بضاحية الخرطوم وتخصيصه لمفوضية السلام، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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