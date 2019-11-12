منع الأجانب من ممارسة التجارة

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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منعت وزارة الصناعة والتجارة الأجانب من ممارسة التجارة. وحظر قرار لوزير الصناعة والتجارة أمس الأجانب من كل إجراءات الصادر والاستيراد، إلا بموجب الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، كما حظر تواجدهم بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط.
ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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