تجمع المهنيين: جهات خارجية تحاول تمويل لجان المقاومة لإفسادها

اتهم تجمع المهنيين عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ومنظومات حزبية بمحاولة استقطاب واستدراج لجان المقاومة، مبدياً رفضه لهذه المحاولات.

وقال عضو تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن المقابلة التي تمت بين حميدتي وبعض لجان المقاومة كانت في شكل استدراج وأن لجان المقاومة لم تكن على علم بمقابلتهم، مشدداً على رفضهم لهذا الشكل من الاستدراج، منوهاً إلى أن التدخلات الحزبية أضرت بتماسك اللجان.

وأضاف: نحن في شراكة مع المكون العسكري بناء على إعلان دستوري وهو اتفاق لديه حدود، مشيراً إلى عزمهم رفع هذه القضية لعضوية المجلس السيادي المدنيين حول ما تم والهدف من المقابلة.

وكشف الأصم عن محاولات تمويل من جهات خارجية للجان المقاومة لإفسادها وإخراجها عن مهامها، معلناً رفضهم لهذه المحاولات، وأن التجمع واللجان في خندق واحد.

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وشدد الأصم على استقلال لجان المقاومة واعتمادها على التمويل الداخلي، مشيراً إلى أنها وحدها من تقرر مصيرها.

وأضاف: “هناك توافق حول ضرورة انعقاد مؤتمر قاعدي من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة التي تعمل بها اللجان خلال الفترة الانتقالية”، مؤكداً على استمرار التجمع في دوره الذي بدأه منذ ديسمبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)