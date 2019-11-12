القضائية تتقصى بشأن علاج البشير خارج كوبر

علمت مصادر موثوقة ان نائب رئيس القضاء المشرف على السجون عبد العزيز فتح الرحمن عابدين دفع باستفسار للشرطة لتوضيح الكيفية والاسباب التي بموجبها تم عرض البشير على طبيب عيون خارج أسوار سجن كوبر.

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وقالت المصادر ان نائب رئيس القضاء ارسل خطاباً الاربعاء الماضي الى مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح مستفسراً حول الامر، وعدت المصادر بحسب آخر لحظة الخطوة تجاوزاً واشارت الى انه كان يجب مخاطبة وزير الداخلية. وشدد رئيس القضاء بالانابة في خطابه للسجون بالرد عاجلاً.

وكان قاضي محكمة البشير عضد قانونياً سلامة خطوة السجون بعرض البشير للعلاج خارج السجن، وذلك خلال جلسة المحكمة الماضية التي انعقدت في 2 نوفمبر الجاري، وكما تنص المادة 2/25 من لائحة السجون للعام 2013 منح النزلاء المعاملة الخاصة والمتحفظ عليهم الحق في العلاج في مستشفى خاص على نفقتهم اذا رغب في ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)