محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زيرو فساد) لحظر نشاط المؤتمر الوطني

تمكنت هيئة الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني ( دائرة القضايا الادارية) يوم الإثنين، بالحكم لصالحها في الطعن الاداري نمرة : ط إ /2019/34م المقيد بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الادارية بمحكمة استئناف الخرطوم من الطاعن” نادر محمد العبيد” المسنود من منظومة او منظمة او مجموعة زيرو فساد ، والتي يطلب فيها من المحكمة حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني.
تمكنت من الفوز بقرار المحكمة الذي قضي بشطب الطعن المذكور بالنمرة المضمنة برسومه عند مرحلة تبادل المذكرات حيث استجابت محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الادارية للدفوع القانونية التي تقدم بها محامو المؤتمر الوطني في الدائرة المكونة من اكثر من (20) محاميا ومحامية.
وقال المحامي ” باسبار نورالدين” عن دائرة هيئة الدفاع: معلوم لدي قبيلة القانونيين ماذا يعني انهاء جولة التقاضي عند مدخل الاجراءات، مما يجعلنا نصف القرار بانه صفعة اليمة وتلقيٍ قاسيٍ للباطل وفي الوقت ذاته فهو إِطلالة نَضِيرَةٌ ومَقْدَمٌ عادل للحق، على حد قوله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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