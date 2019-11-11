أزمة مواصلات حادة بالخرطوم تجبر المئات من المواطنين للعودة إلى منازلهم راجلين

تعيش العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في المواصلات، مما دفع مئات المواطنين لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، بحسب رصد (أخبار الخليج 365).

وشوهدت أعداد كبيرة من المواطنين في المحطات الرئيسة بشوارع العاصمة، في انتظار وصول مركبات تقلهم إلى مناطق سكنهم، في وقت اضطر فيه عدد كبير من المواطنين للمشي راجلين، بعد قضاء ساعات في الانتظار بلا جدوى.

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وتداول بعض رواد مواقع التواصل مقاطع تظهر بعض المواطنين بينهم أطفال يستقلون عربات نصف نقل (دفارات) مضطرين لنقلهم.

وطالب عدد من المواطنين السلطات بالتدخل لحل الأزمة، في الأثناء قامت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة الإثنين بزيارة شركة مواصلات ولاية الخرطوم ومشروع القطار وذلك إيفاءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القاضي بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة مواصلات ولاية الخرطوم.

فيما أصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل المواطنين بالعربات الحكومية كمساهمة في حل الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)