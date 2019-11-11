اختيار الخرطوم مقراً دائماً لعمليات الهجرة غير الشرعية

اختار الاتحاد الأفريقي، العاصمة السودانية الخرطوم، مقراً دائماً لمركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد، من خلال توقيع ممثلة الاتحاد مديرة الشؤون الاجتماعية، مريم سيسي، نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير السوداني بأديس أبابا، أنس الطيب الجيلاني، نيابة عن السودان.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تعبّر عن الجهود المقدرة التي يقوم بها السودان في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولم يكن متاحاً في السابق قبل الثورة أن تقوم مثل هذه المراكز الأممية بالسودان، حيث كان معزولاً عن الخارج وممنوعاً من الاستفادة من تمويل المنظمات الأممية والدولية نتيجة السياسات الخاصة بالعهد البائد.

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وأوضح أن الخرطوم تكون بذلك مقراً دائماً بدعم فني ومادي من الاتحاد الأوروبي، الذي يقر بجهود السودان المقدّرة في هذا الجانب، ويرجع الفضل في هذا الانفتاح على العالم وتوثيق علاقات السودان لقوات “الدعم السريع” التي ساهمت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد الناطق الرسمي لقوات “الدعم السريع” العميد ركن جمال الدين جمعة، بحسب الشروق – أن اختيار السودان ليكون المقر الرئيس لعمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يعتبر اختياراً مستحقاً للسودان، ذلك أولاً لأنه دولة معبر للهجرة من دول الشرق الأفريقي إلى دول الشمال الأفريقي ويتأثر سلباً بذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)