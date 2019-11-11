تصنيف عالمي: السودان ضمن فئة الدول الأقل إتقاناً للغة الإنجليزية

أَشَارَ مُؤشِّر “إي أف” لكفاءة اللغة الإنجليزية، إلى تراجُع مُعدّل تصنيف أفريقيا في مهارات اللغة الإنجليزية لهذا العام بشكلٍ بارزٍ، وذلك بسبب تغيير درجات جنوب أفريقيا وأثيوبيا وكل من تلك الدول التي تضم تعداداً سكانياً كبيراً، ومن ضمنها السودان والكاميرون اللتين حلّتا في الفئة الأقل إتقاناً للغة الإنجليزية.

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وبحسب (أس. أم. سي) أمس، عن عددٍ من المَواقِع المُختصة، أن السودان حلّ في المرتبة الـ(87) بنسبة (45.94%) حسب المُؤشِّر.

ومُؤشِّر “إي أف” هو تقريرٌ سنويٌّ يتحرّى أمَاكِن وكيفية تطوُّر اللغة الإنجليزية حول العالم، ويتم التصنيف وفقاً لنتائج امتحان “إي أف” المَجّاني على الإنترنت.

وشارك هذا العام أكثر من (2.3) مليون شخص بالغ حول العالم في الاختبار، الذي شَهِدَ زِيادة في عدد الأشخاص الذين قاموا بالاختبار في ثماني دُول تشمل (البحرين – ساحل العاج – كينيا – قيرغيزستان- جزر المالديف – نيبال- براغواي والسودان)، فيما سَجّلَت هولندا المَرتبة الأولى في هذا المُؤشِّر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)