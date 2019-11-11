البرهان يبعث برسالة تهنئة لأمير دولة الكويت

تلقى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، رسالة تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

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وتمنى البرهان لأمير الكويت موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه بحسب الشروق.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه فخامته من تهان وطيب المشاعر وصادق الدعاء له بموفور الصحة والعافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)