وجدي: الإنقاذ حولت النقابات إلى مسخ

شدد الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير المحامي وجدي صالح على أن الانقاذ جعلت من النقابات مسخاً مشوهاً للحركة النقابية وأنه لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي دون حركة نقابية مستقلة وديمقراطية وحرة.

واوضح لدى مخاطبته صباح اليوم الاثنين الندوة التنويرية بعنوان “الطريق نحو النقابات الحرة” أن الجميع كان يناضلون من أجل حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي وقال إن النقابات في عهد الانقاذ تحولت إلى أجهزة أمنية للنظام البائد .

مشيراً إلى أن النظام البائد حرم العاملين خلال الـ30 سنة الماضية عن هذا الحق النقابي الراعي لمصالحهم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تفكير العمل النقابي .

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ونوه بحسب سونا – أن مهمة النقابة الدفاع عن مصالح العاملين ومتابعة حقوقهم القانونية وليس القيام بمهام الجمعيات التعاونية كتوفير سلة رمضا وما شابه .

واشار إلى أن الاتحادات النقابية لم تكن تعبر عن القواعد، مبيناً أن الفصل التعسفي للعاملين في فترة الإنقاذ ما كان ليتم بوجود نقابة حقيقية تراعي حقوق العاملين ومكتسباتهم.

وقال وجدي إن مؤتمر هافانا الدولي أقر للقضاة حرية تنظيمهم النقابي التي تدافع عن مصالحهم، مؤكداً أهمية أن يكون للتنظيم النقابي دور وطني وليس حزبياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)