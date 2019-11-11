التاريخ: 11-نوفمبر-2019
8 مشاهدة
شدد الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير المحامي وجدي صالح على أن الانقاذ جعلت من النقابات مسخاً مشوهاً للحركة النقابية وأنه لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي دون حركة نقابية مستقلة وديمقراطية وحرة.
واوضح لدى مخاطبته صباح اليوم الاثنين الندوة التنويرية بعنوان “الطريق نحو النقابات الحرة” أن الجميع كان يناضلون من أجل حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي وقال إن النقابات في عهد الانقاذ تحولت إلى أجهزة أمنية للنظام البائد .
مشيراً إلى أن النظام البائد حرم العاملين خلال الـ30 سنة الماضية عن هذا الحق النقابي الراعي لمصالحهم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تفكير العمل النقابي .
ونوه بحسب سونا – أن مهمة النقابة الدفاع عن مصالح العاملين ومتابعة حقوقهم القانونية وليس القيام بمهام الجمعيات التعاونية كتوفير سلة رمضا وما شابه .
واشار إلى أن الاتحادات النقابية لم تكن تعبر عن القواعد، مبيناً أن الفصل التعسفي للعاملين في فترة الإنقاذ ما كان ليتم بوجود نقابة حقيقية تراعي حقوق العاملين ومكتسباتهم.
وقال وجدي إن مؤتمر هافانا الدولي أقر للقضاة حرية تنظيمهم النقابي التي تدافع عن مصالحهم، مؤكداً أهمية أن يكون للتنظيم النقابي دور وطني وليس حزبياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وجدي: الإنقاذ حولت النقابات إلى مسخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.