التاريخ: 11-نوفمبر-2019
12 مشاهدة
تصِل اليوم أولى رحلات العودة الطوعية التي قامت سفارة السودان بطرابلس بالتنسيق لها بالتعاون مع مكتب منظمة الهجرة الدولية بليبيا .
وتُعد هذه الرحلة الخامسة التي تأتي في إطار المجهودات المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء المواطنين السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس، على أن تليها الرحلة السادسة يوم الاثنين المقبل .
ومن المتوقع بحسب سونا – أن يصل عدد المواطنين الذين سيتمّ إجلاؤهم في الرحلتين حوالي 480 مواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول دفعة من السودانيين العائدين من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.