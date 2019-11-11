وصول دفعة من السودانيين العائدين من ليبيا

تصِل اليوم أولى رحلات العودة الطوعية التي قامت سفارة السودان بطرابلس بالتنسيق لها بالتعاون مع مكتب منظمة الهجرة الدولية بليبيا .

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وتُعد هذه الرحلة الخامسة التي تأتي في إطار المجهودات المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء المواطنين السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس، على أن تليها الرحلة السادسة يوم الاثنين المقبل .

ومن المتوقع بحسب سونا – أن يصل عدد المواطنين الذين سيتمّ إجلاؤهم في الرحلتين حوالي 480 مواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)