اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وصول دفعة من السودانيين العائدين من ليبيا

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-نوفمبر-2019

12 مشاهدة

وصول دفعة من السودانيين العائدين من ليبيا

تصِل اليوم أولى رحلات العودة الطوعية التي قامت سفارة السودان بطرابلس بالتنسيق لها بالتعاون مع مكتب منظمة الهجرة الدولية بليبيا .

 

Advertisements

وتُعد هذه الرحلة الخامسة التي تأتي في إطار المجهودات المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء المواطنين السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس، على أن تليها الرحلة السادسة يوم الاثنين المقبل .

 

ومن المتوقع بحسب سونا – أن يصل عدد المواطنين الذين سيتمّ إجلاؤهم في الرحلتين حوالي 480 مواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول دفعة من السودانيين العائدين من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا