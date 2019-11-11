نيابة الفساد تستجوب الكاردينال

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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استجوبت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم نهار اليوم الاثنين أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال وذلك للرد على النيابة في بلاغين بخصوص تجاوزات في ميزانية نادي الهلال بحسب اليوم التالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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