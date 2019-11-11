شاهد بالفيديو.. هدف مذهل عابر (للقارات) من مسافة 60 متراً

سجل مدافع فريق “كليفتونفيل”، كونور مكديرموت، هدفاً مذهلاً في مرمى ضيفه “وارين بوينت تاون”، خلال اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم. Advertisements واستغل كونور مكديرموت تقدم حارس مرمى الفريق الضيف، ليسدد كرة من نصف ملعبه إلى داخل الشباك، محرزاً الهدف الثاني لفريقه، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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