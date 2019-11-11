بالفيديو : الأصم يتهم “حميدتي و “دمبلاب” بالتدخل لاستقطاب لجان المقاومة بالأحياء

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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اتهم تجمع المهنيين السودانيين عضو المجلس السيادي،، الفريق أول محمد حمدان “دقلو” ومدير جهاز الأمن “دمبلاب ” ومنظومات حزبية بمحاولة استقطاب واستدراج لجان المقاومة، وأكد رفضه لهذه المحاولات.
قال عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم “الإثنين” إن المقابلة التي تمت مع لجان المقاومة كانت في شكل استدراج وقال إن لجان المقاومة لم تكن على علم بها، وشدد على رفضهم لهذا الشكل من الاستدراج، منوهًا إلى أن التدخلات الحزبية أضرت بتماسك اللجان.
وأضاف: “نحن في شراكة مع المكون العسكري بناءً على إعلان دستوري وهو اتفاق لديه حدود” وأعلن عزمهم لرفع هذه القضية لعضوية المجلس السيادي المدنيين حول ما تم والهدف من المقابلة.
وكشف الأصم عن محاولات تمويل من جهات خارجية للجان المقاومة لإفسادها وإخراجها عن مهامها، معلناً رفضهم لهذه المحاولات، وقال إن التجمع واللجان في خندق واحد.
وشدد الأصم على ضرورة استقلال لجان المقاومة واعتمادها على التمويل الداخلي وأشار إلى أنها وحدها من تقرر مصيرها.
وأضاف: هناك توافق حول ضرورة انعقاد مؤتمر قاعدي من أجل الإتفاق على الخطوط العريضة التي تعمل بها اللجان خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً على استمرار التجمع في دوره الذي بدأه منذ ديسمبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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