القبض على أحد مُهرّبي البشر بكسلا

التاريخ: 11-نوفمبر-2019
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تمكّنت السُلطات الأمنية بولاية كسلا من القبض على أحد مُهرّبي البشر أثناء محاولته تهريب إمرأة من إحدى دول الجوار عبر طريق “كبرى البطانة” فى طريقها للخرطوم بمقابل مادى يبلغ (10) ألف جنيه.
وقالت مصادر أمنية مطلعة بحسب (smc) إن المتهم يعمل ضمن شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر، مشيراً إلى أنهُ تم فتح بلاغ تحت المادة (5) من قانون تهريب البشر في مواجهة المتهم، كما تمت إدانته تحت المواد (7،9) من قانون مكافحة الإتجار وتهريب البشر للعام (2014)، كاشفاً عن تقديم المتهم للمحاكمة عقب إنتهاء التحريات، مضيفاً بأنهُ سيتم تسليم المرأة لسُلطات الهجرة بالولاية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت المصادر إنحسار الظاهرة بشكل كبير بفضل المجهودات التي تبذلها مكافحة جرائم التهريب والإتجار بالبشر في القضاء عليها، كاشفة عن مراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار من قبل الأطواف للقوات النظامية لمنع أي شكل من أشكال التهريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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