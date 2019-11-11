ورشة لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات في منطقتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق)

نظمت مبادرة “السلام الآن المجتمعية” ،ورشة لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية للتفاكر حول متطلبات السلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ،وذلك يوم السبت.

وشارك في الورشة عدد من المختصين في قضايا السلام والنزاعات وممثلي منظمات المجتمع المدني وقيادات الإدارات الأهلية.

وقال وليد علي أبوزيد ، الأمين العام لمجموعة “حنبنيهو” وعضو مبادرة “السلام الآن المجتمعية” في تصريح لراديو تمازج ، إن الورشة تهدف إلى تعزيز وترسيخ دور المجتمعات في بناء السلام عبر المشاركة القاعدية في صناعة السلام من خلال الرؤى والمقترحات التي سوف يقدمها المشاركون.

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وأضاف “مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور هم الأكثر تضرراً بالحرب ، لذا عليهم الوصول إلى رؤية واضحة بشأن السلام والتعايش مع بعضهم ومن ثم مطالبة الحكومة والمجموعات المسلحة الإلتزام بها”.

وكشف ابوزيد ، بحسب ما أورده راديو تمازج – أن الورشة سترفع توصياتها إلى الحكومة ، وسوف تقيم المبادرة أيضاً ورشة في دارفور و كل المناطق المتأثرة بالحرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)